東河鄉3筆土地遭查封 酒駕累犯火速繳清9萬元罰鍰

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）老家在台東縣東河鄉的徐姓男子，酒駕累犯欠繳罰鍰新台幣9萬元，移送行政執行署花蓮分署強制執行，遭查封名下東河鄉3筆土地，徐男火速與家人籌錢繳清罰鍰。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布訊息表示，53歲的徐男，老家在台東，但因工作長期居住在台中。2019年1月徐男在大肚區遊園路，也就是望高寮夜景公園附近酒後駕車，遭台中市烏日警分局查獲舉發。

由於徐男並非首次酒駕，不僅5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，且曾依道路交通管理處罰條例等相關規定被吊銷駕照、不得考駕照達6年以上。因此被台中市政府交通局交通事件裁決處依當時法規裁處9萬元，並於今年1月13日移送花蓮分署強制執行。

由於徐男名下無存款、薪資或車輛可執行，花蓮分署於是查封其名下位於台東縣東河鄉繼承而來的3筆持分土地以保全執行。

執行人員2月10日到現場執行，徐男家人表示，他在台中從事板模工作，經濟狀況不穩定。經執行人員耐心分析利弊、告知執行後果並勸說繳納後，日前在家人協助下將罰鍰一次繳清。

行政執行署花蓮分署指出，遏止酒、毒駕案件發生，貫徹「酒駕零容忍」的政策，持續針對花蓮及台東地區的相關交通裁罰案件強力執行，呼籲民眾切勿心存僥倖。（編輯：孫承武）1110314