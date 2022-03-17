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Habit21健身房歇業 北市：7教練願無償替學員上課

2022/3/17 12:52
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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市法務局今天表示，Habit21專業健身房去年無預警歇業，已開罰業者，受影響學員約50人，有7名在健身房工作個人教練承諾願無償協助消費者完成課程。

台北市政府法務局發布新聞資料指出，譽元公司在大安區經營Habit21專業健身房，去年12月間無預警歇業，因公司不願出面解決勞資及消費爭議，開罰業者新台幣6萬2000元。

法務局表示，受影響學員約50人，有7名個人教練承諾，願意協助已購買教練課程學員，針對剩餘堂數無償授課，將在原址附近健身房或其他合適健身房，按課程進度接續上課。

法務局指出，7名個人教練都是遭積欠薪資受害人，願意善盡教練責任替消費者完成課程，提醒消費者可依實際需求考量進行選擇，維護自身權益。有意願學員在4月30日前，可與當初購買課程專屬教練接洽或透過21ptcontact@gmail.com聯繫。

法務局表示，不接受課程學員可儘速洽詢發卡銀行，提起爭議帳款賠付申請或循司法途徑，針對譽元公司主張權利。

消保官補充，自今年1月1日生效施行「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」及修正「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」，健身房業者應就預收費用50%，提供履約保障，消費者簽約時務必注意。

民眾遇消費爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線1999轉7812，北市法務局將提供消費諮詢，維護權益。（編輯：李亨山）1110317

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