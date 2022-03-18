確診者有台中市活動足跡 3名接觸者採檢皆陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市衛生局17日接獲通報，有外縣市COVID-19確診者15日在台中活動，相關足跡點18日已由環保局人員完成清消。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市衛生局17日接獲通報，外縣市COVID-19確診者15日有台中市活動足跡，市府今天表示，相關足跡已由環保局人員全面清消，並掌握接觸者3人，採檢結果皆陰性。

衛生局表示，17日深夜接獲外縣市通知本土確診個案21792，是本國籍34歲男性，職業為寵物相關用品工作人員，14日出現不適症狀，15日有台中市活動足跡，17日經當地衛生局安排採檢確診，Ct值11.4。

衛生局指出，市府接獲通知後立即展開疫調，調閱個案的手機及車行軌跡，15日曾至BoneBone寵物店大業店及南屯店、好狗命寵物幸福生活城文心旗艦店、魚中魚文心店等。

衛生局表示，因這名確診個案的工作需求，在台中各足跡活動期間全程皆有戴口罩，停留時間約5到10分鐘，雖停留時間短，但市府仍掌握接觸者3人，採檢結果全數陰性。

此外，衛生局指出，19日、20日將於西區衛生福利部台中醫院及南屯區林新醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢。

衛生局表示，經調查確診個案已接種2劑疫苗，但尚未接種第3劑疫苗，呼籲民眾儘快接種疫苗可有效預防重症、死亡的風險，而BNT疫苗在23日後中央短期內不供貨，也請大家把握機會。另提醒家中有養寵物或尚未完成應接種劑次或第3劑的民眾，請儘速完成疫苗接種，保護自己也保護家人。（編輯：黃世雅）1110318