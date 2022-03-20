北市再興社區女兒牆崩落 疑長期漏水鏽蝕鋼筋

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台北市文山區的再興社區昨天發生住宅頂樓女兒牆崩落意外。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年3月19日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市文山區的再興社區昨天發生住宅頂樓女兒牆崩落意外。台北市建管處今晚表示，經初勘認定頂樓疑長期嚴重漏水致鋼筋鏽蝕，整體結構無立即性危險，先暫作臨時性防護措施。

針對再興社區住宅頂樓女兒牆崩落意外，建管處今晚發布新聞稿表示，昨天已先行採取緊急措施，排除具公共安全疑慮部分，今天下午也會同台北市環保局將周邊環境清除完畢，但基於安全考量，建物周邊仍以警示帶封鎖，請住戶和當地居民提高警覺。

建管處指出，經召集專業技師公會於今天進行初勘，初步認定建物整體結構無立即性危險，但頂樓疑似長期嚴重漏水致鋼筋鏽蝕，現階段暫時施作臨時性防護措施，將進一步辦理結構詳細評估鑑定。

同時，會勘技師也說明，若需釐清建物鋼筋鏽蝕原因是否屬高氯離子含量過高（海砂屋），需委託專案機構辦理進一步鑑定。

建管處表示，將儘速啟動第2階段建築物安全鑑定，在確認安全無虞情形下，便協助居民恢復正常生活；若建物經鑑定屬海砂屋的話，得依高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例規定公告辦理後續作業。

除此之外，建管處強調，若取得社區住戶全部所有權人同意，也可選擇更快速的依都市危險及老舊建築物加速重建條例申請重建，可取得最高40%容積獎勵並放寬高度比、後院深度比的限制，位於都市計畫圖劃定的山坡地，於原基地範圍建造者，更可免受基地面積限制。

建管處說，只要社區有共識提出申請，將全力協助申請作業。（編輯：李錫璋）1110320