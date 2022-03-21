提升數據科技力 高市推產業「智」造升級研討會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府聯手經濟部工業局將於31日下午在高雄軟體園區舉辦「數據科技力－引領產業智造新升級研討會」，盼帶領企業了解數據萃取的價值與功能，快速邁向數位轉型及自動化製造行列，提升市場競爭力。圖為110年數據轉型研討會活動情形。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄21日電）為提升產業競爭力，高市府聯手經濟部工業局於31日下午在高軟園區舉辦「數據科技力－引領產業智造新升級研討會」，邀請業界專家，分享智慧製造與數據力韌性優勢的實務案例。

高雄市政府經發局今天透過新聞稿表示，近年製造業智能數位升級勢不可擋，「數據科技力－引領產業智造新升級研討會」將邀戴爾科技（Dell）、英特爾（intel）、杰倫智能科技及資策會等業界專家，盼製造產業從趨勢、工具與案例分享，了解數據力在製造業的韌性力量，共創數據創新應用生態系，加速企業內部數據資本化的數位轉型，開拓更多商機。

經發局長廖泰翔說，高雄是全台製造業重鎮，加上近年全球供應鏈重組、台商回流，市長陳其邁把產業轉型列為優先政策之要；市府除積極招募國際大廠投資進駐，聯手中油、中鋼、台電等國營企業採「以大帶小」方式推動在地產業轉型升級，更聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區形成完整生態系，作為產業邁向「智造」的驅動引擎，提升在地產業競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經發局表示，研討會中戴爾科技集團將分享如何優化數據量能、提升智造決策速度並分享導入案例，及創新架構高效運算成效；杰倫智能科技則將介紹自身研發No-Code AI平台如何協助員工智能轉型。

經發局指出，「數據科技力－引領產業智造新升級研討會」高雄場將於31日下午2時在高軟園區A棟海景宴會廳舉辦，從產業趨勢分析、數位轉型工具運用到實際案例分享，盼帶領企業了解數據萃取的價值與功能，快速邁向數位轉型及自動化製造行列，提升市場競爭力，可上網報名（https://bit.ly/3tLgYGd）或電洽07-9667225。（編輯：陳仁華）1110321