廠商失誤 高效能化學車水柱射破消防分隊大門

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市政府3年前購入全台唯一「高效能化學車」，今天維修時因廠商不慎，造成水柱直噴埔心分隊，將大門射破，消防局表示，未造成人員傷亡、勤務不受影響，損失將由廠商賠償。

桃園市政府消防局今天表示，第二大隊埔心分隊今天上午10時許，由消防車廠商進行高效能化學車維修作業時，因廠商未留意車上砲塔角度，導致水柱直往分隊值班台射水。

消防局表示，當時在值班台的同仁反應迅速，未造成人員受傷，但這起意外仍造成值班台自動門、玻璃及部分用品毀損，消防車維修廠商已允諾會賠償；值班台資通訊設備正常，不影響分隊業務執行，相關復原作業進行中。

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消防局表示，這台「高效能化學車」是在2018年底添購，當時斥資新台幣3800萬元購入，是全台唯一一台，由於瞬間出水能力是傳統消防車的6倍，可謂消防車中的「變形金剛」。

消防局表示，高效能化學車主要針對無法近距離滅火的高熱、高危險現場，讓消防隊員在安全範圍內迅速壓制火勢，在火警初期就能避免災害擴大，目前配置在埔心消防分隊，由各大隊安排隊員受訓。（編輯：李錫璋）1110323