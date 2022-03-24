更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

代表會通過小琉球公船追加款審核 25日復航

2022/3/24 15:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）航行小琉球、東港的公船「琉興號」，由於鄉公所送審追加預算沒附細目款項遭鄉代會否決，19日起停航，今天鄉代會在臨時會中通過細目款項審核，明天下午最後1班船將復航。

代表會主席陳慶豐向中央社記者表示，今天上午代表會已通過鄉公所送審的公船「琉興號」追加款項新台幣350萬元的細目款項，目前代表會和公所都在趕作業流程，讓明天下午7時最後1班從東港到小琉球的航班復航。

陳慶豐表示，東港與小琉球的上班族和學生通勤多倚賴公船，週一至週四最後1班航班從東港回小琉球是下午6時45分，週五則是下午7時，如果作業來得及的話，明天下午5時30分從小琉球到東港的航班或許能載運乘客。

鄉公所秘書陳盈宏表示，公所盡量趕作業流程，明天下午7時最後1班船一定會復航，讓通勤族能搭乘公船回小琉球。

「琉興號」當初為擔負鄉親通行任務而設，也是現今6間交通輪公司中唯一有早上7時及下午6時45分後有定期船班的公司，且居民票才60元，是不少小琉球人依賴的通勤方式。

由於鄉公所送代表會審核的追加款項350萬元沒有附細目款項，遭鄉代會否決，鄉公所以沒錢支付員工薪水及加油為由，19日停航，並委託聯營交通船支援通勤族的搭乘。（編輯：陳仁華）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族