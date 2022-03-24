代表會通過小琉球公船追加款審核 25日復航

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）航行小琉球、東港的公船「琉興號」，由於鄉公所送審追加預算沒附細目款項遭鄉代會否決，19日起停航，今天鄉代會在臨時會中通過細目款項審核，明天下午最後1班船將復航。

代表會主席陳慶豐向中央社記者表示，今天上午代表會已通過鄉公所送審的公船「琉興號」追加款項新台幣350萬元的細目款項，目前代表會和公所都在趕作業流程，讓明天下午7時最後1班從東港到小琉球的航班復航。

陳慶豐表示，東港與小琉球的上班族和學生通勤多倚賴公船，週一至週四最後1班航班從東港回小琉球是下午6時45分，週五則是下午7時，如果作業來得及的話，明天下午5時30分從小琉球到東港的航班或許能載運乘客。

鄉公所秘書陳盈宏表示，公所盡量趕作業流程，明天下午7時最後1班船一定會復航，讓通勤族能搭乘公船回小琉球。

「琉興號」當初為擔負鄉親通行任務而設，也是現今6間交通輪公司中唯一有早上7時及下午6時45分後有定期船班的公司，且居民票才60元，是不少小琉球人依賴的通勤方式。

由於鄉公所送代表會審核的追加款項350萬元沒有附細目款項，遭鄉代會否決，鄉公所以沒錢支付員工薪水及加油為由，19日停航，並委託聯營交通船支援通勤族的搭乘。（編輯：陳仁華）1110324