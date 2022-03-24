日茂行後人曾任馬紹爾榮譽副總統 匾額見證歷史

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彰化鹿港日茂行後代林誠湖經商有成，曾任馬紹爾榮譽副總統，被列為彰化縣定古蹟的日茂行還留存有署名「馬紹爾共和國副總統林誠湖」的匾額「鰲波東注」，見證台灣與馬紹爾淵源。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年3月24日

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）馬紹爾群島共和國總統近日訪台，不過兩國早在20多年前有段淵源，彰化縣定古蹟鹿港日茂行後代林誠湖曾擔任馬紹爾榮譽副總統，日茂行「鰲波東注」匾額證明這段歷史存在。

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷應政府邀請，3月21日抵達台灣，展開5天國事訪問，此行為柯布亞於2020年就任後首度訪台，總統蔡英文也頒布「采玉大勳章」給柯布亞，但鮮有人知曾有鹿港人擔任馬紹爾群島共和國榮譽副總統。

文史工作者陳仕賢今天接受中央社記者訪問時說，20多年前，清代鹿港首富日茂行林家的後代林誠湖曾任馬紹爾共和國副總統，曾在台灣當警察的林誠湖後來經商，在馬紹爾共和國經商有成，當時跟他一起在馬紹爾做生意的夥伴成為總統，林誠湖於是成為榮譽副總統，還曾負責馬紹爾與台灣間貿易往來。

陳仕賢指出，林誠湖曾回鹿港修建日茂行，重製「鰲波東注」匾額，匾額上頭銜寫著「馬紹爾共和國副總統林誠湖」，而鹿港天后宮也有1塊同樣署名的匾額。

陳仕賢說，日茂行創辦者林振嵩為福建石獅永寧人，乾隆年間在鹿港經商設立日茂行，在永寧、泉州也設立分部，林振嵩事業有成後積極投入公益，還成立慈善組織「敬義園」，從事收遺骸、修橋梁等工作，造福鄉里，也曾協助鹿港龍山寺遷建。

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陳仕賢指出，乾隆至道光年間，日茂行執鹿港商業牛耳，不過後來隨著鹿港河道淤塞影響船運，日茂行商務也逐漸衰弱，家族對地方事務參與歸於平淡，而林家後代有人在當醫生，也有人成為紀錄片導演，家族已開枝散葉。

根據國家文化資產網資料，鹿港日茂行已被列為彰化縣縣定古蹟，目前僅存門廳與正廳，而正廳門楣的「鰲波東注」匾，「鰲」指鰲城，即泉州永寧，說明林家祖先由永寧城來台灣經商貿易，故曰「鰲波東注」。（編輯：謝雅竹）1110324