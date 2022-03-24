清明連假將至 陳其邁：視疫情調整防疫措施

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市今天新增13例COVID-19本土個案。市長陳其邁表示，會視疫情調整清明連假防疫措施，若4月初前能初步控制會較放心，但如有零星社區感染，必要時會採取加嚴措施。

針對清明連假防疫措施，陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，目前確診者Ct值偏低，屬新發病，市府擴大匡列採檢；這波疫情必須觀察幾天，如果在4月初前能初步控制，會比較放心，但若有些零星社區感染，必要時會採取加嚴措施。

高雄市民政局殯葬管理處昨天在市政會議上報告「清明節擴大服務實施計畫」，規劃墓區整理、專車接駁、人潮分流、線上祭祖及紙錢集中焚燒等措施。陳其邁指示納骨塔務必落實防疫、人流管控，並做好交通疏導及公墓防火安全。

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殯葬管理處表示，4月2日至5日清明連假期間，上午7時至下午4時規劃3線免費掃墓接駁公車，2線在燕巢深水山公墓、1線在旗津生命紀念館，每15至20分鐘一班。另鼓勵民眾分流祭拜，勿集中在清明節當天，避免人潮集中。

殯葬管理處並建置「線上祭拜追思平台」，可依往生者安厝塔位設定地藏王菩薩場景，市府也鼓勵民眾利用多元祭祀管道，以網路代替馬路緬懷先人。（編輯：張雅淨）1110324