香山高中組隊檢視道路 助新竹市保障行的安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市香山高中學生組成「香信履行家」行動小隊，觀察後提出學校鄰近人行道、號誌標線等問題，新竹市政府25日發布新聞稿表示，將助改善人行道鋪面並調整標誌，保護孩子行的安全。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹市香山高中學生組成「香信履行家」行動小隊，提出學校鄰近人行道、號誌標線等問題，竹市府今天表示，將助改善人行道鋪面並調整標誌，保護孩子行的安全。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，香山高中學生楊淳鈞等人自發組成「香信履行家」行動小隊，觀察到香山高中通學路線，多為來往三姓橋車站與校園，從中也發現問題。

行動小隊表示，問題包含有，在台1線元培街口香中標誌未明且號誌不連貫、元培街地下人行道路面不平整、人行道空間狹窄、校門外側路邊隨意停車等。

行動小隊指出，為解決問題，向市府申請新增香山高中指示牌面及調整元培街口號誌連續時制，並反應地下人行道入口處鋪面狀況，以及申請劃設禁止臨停紅線，也設置家長接送臨停標誌等。

市府表示，交通處已附掛台1線元培街口香山高中指示牌面，並在校門外設置家長臨停接送區，也會調整號誌連貫，持續更新臨停時段等交通安全改善等措施。

市長林智堅說，肯定學生公民行動的用心，未來，會持續進行通學步道的建設，讓新竹人行走更為安全與方便。（編輯：方沛清）1110325