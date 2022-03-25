南市議員選情 綠拚過半席次藍固基本盤

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（中央社記者張榮祥台南25日電）年底台南市議員選舉，民進黨內初選登記及國民黨第1梯次登記今天結束。從綠藍登記人數49：13來看，顯示民進黨企圖心強烈，鎖定過半席次；國民黨則是固守基本盤。

第4屆台南市議員選舉，民進黨預定提名34人，完成登記49人；國民黨預定提名24人，其中第1梯次預定提名19人，但僅13人完成登記。從兩黨黨內初選登記提名人數來看，民進黨員參選踴躍，以議會57席的過半人數提名，顯現民進黨亟欲拿下逾半數席次29席，且由黨團提出正副議長人選，獲得下屆市議會主導權，洗刷第3屆正副議長敗選恥辱。

反觀國民黨，部份選區登記人數不足額，有待市黨部協調徵召參選，顯示在基本盤「綠大於藍」的台南市，國民黨得全力固守基本盤，確保選票不再流失。

另外，現任市議員謝龍介已被黨中央提名參選台南市長，以謝龍介的知名度和聲量，期帶動藍軍在市議員選舉上氣勢。

年底台南市議員選舉，民進黨內初選登記及國民黨第1梯次登記今天結束，預定提名34人，完成登記49人。國民黨預定提名24人，完成登記13人；若選區不足額登記將採徵召。

民進黨台南市黨部表示，預定提名34人，完成登記49人，無人登記的第4（楠西區、南化區、玉井區、左鎮區）、12選區（平地原住民）、13選區（山地原住民）原則將採徵召參選；目標是取得議會過半席次29席。

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國民黨台南市黨部則表示，預定提名24人，包括第1梯次19人、第2梯次5人。第2梯登記為第5（善化區、安定區、新市區、山上區、新化區）、第8選區（北區、中西區），登記日期有待開會討論敲定，不足額提名選區，將由市黨部徵召。

另外，台灣民眾黨與台灣基進、時代力量、台灣團結聯盟在這場選戰中也不缺席。民眾黨和台灣基進，分別提名6人、4人，目標鎖定在議會成立黨團，自宣布參選後，緊抓時事議題發表意見，吸引選民關注。時代力量和台灣團結聯盟則各提名2人及1人，採菁英主義突圍。（編輯：謝雅竹）1110325