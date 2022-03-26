彰化女力爆發 二手物義賣助建身障就業園區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

響應國際婦女節，彰化縣政府26日在彰化市延和公園舉辦「幸福女心 綻放美力」二手公益市集義賣，縣長王惠美（左3）表示，感謝大家做公益，縣府也會持續為性別平權努力，讓女性在政治、經濟、社會各領域享有同等權益。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）彰化縣政府今天舉辦二手公益市集，募集民眾用不到的物品或商家商品義賣，吸引許多民眾冒雨共襄盛舉，共募得約新台幣64萬元，捐給瑪喜樂基金會新建「方舟園區」助身障就業。

為照顧小兒麻痺病童，美國籍瑪喜樂女士1965年在彰化縣二林創設喜樂保育院，1991年轉型照護智能障礙及多重障礙者，2011年成立瑪喜樂社會福利基金會，投入身障者就業、中輟青少年服務及生活照顧等服務，現任基金會執行長林玉嫦就是曾受照顧的院童。

為讓身障者有完整職涯規劃，基金會2018年籌建「瑪喜樂方舟園區」，規劃庇護工場、職業訓練、烘焙坊、餐飲服務、小型作業所、生命教育觀光工場等，完工後可望成為全台首座身障就業園區。林玉嫦告訴中央社記者，啟用後可協助150人就業，經費估1億6000萬元，但目前僅募得7000多萬元，希望各界協助早日運作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

響應國際婦女節，彰化縣政府今天在彰化市延和公園舉辦「幸福女心 綻放美力」二手公益市集義賣，各民間單位募集民眾用不到的物品或合作商家自身商品，設立50多個攤位暖心義賣，現場還有才藝展演、親子著色、體驗闖關等活動，天空下著細雨也澆不熄熱情。

彰化縣長王惠美出席致詞說，今天義賣所得捐給瑪喜樂基金會新建方舟園區，感謝大家做公益，婦女節系列活動還有防身術研習、數位培力、企業女性菁英講座、職業探索等，縣府也會持續為性別平權努力，讓女性在政治、經濟、社會各領域享有同等權益。（編輯：張雅淨）1110326