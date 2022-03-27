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基隆個案曾赴海底撈信義店 北市匡列66人居隔

2022/3/27 16:02
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）基隆小吃店衍生警察群聚，台北市衛生局今天公布，其中一名個案曾到信義區吃海底撈火鍋，已匡列66人居家隔離、發送110則簡訊通知民眾加強自我健康監測。

基隆市25日新增4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，台北市衛生局今天發布新聞稿表示，其中一例30多歲女性（案22597）曾在23日晚間7時50分到9時50分到海底撈火鍋信義店用餐。

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衛生局指出，除立即通知業者進行環境清消外，已匡列66人居家隔離，並針對同場域足跡重疊者發送110則簡訊，通知民眾加強自我健康監測。採檢結果皆尚未出爐。

此外，有關新北中和20多歲男性（案22639）、三重30多歲女業務員（案22701）及澳洲入境的個案（案22555）在台北市公共場域活動足跡，衛生局表示，已發送469則簡訊通知民眾加強自我健康監測，並匡列257人居家隔離，其中34人採檢陰性、223人結果尚未出爐；另擴大採檢50人，其中16人陰性、34人尚未出爐。（編輯：李錫璋）1110327

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