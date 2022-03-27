新北新增7例確診 都是匡列採檢陽性

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市衛生局長陳潤秋說明今天新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，分別是1例與基隆、2例與樹林科技廠、4例與三重等確診個案相關，原已匡列採檢陽性。

陳潤秋今天接受媒體聯訪表示，居住瑞芳區的案22736是70多歲老翁，與基隆確診案相關被匡列，主要活動區域在基隆，未接種過疫苗，採檢PCR陽性，Ct值16，收治專責病房治療。

她表示，另2例是和樹林科技廠相關，分別是案22702，30多歲，從事家庭看護工作，為樹林科技廠確診案22564的女友，經採檢PCR陽性，Ct值25.2，她所照顧的80多歲婦人為案22840，採檢PCR陽性，Ct值18.69，兩人都收治專責病房隔離治療，

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她表示，還有4例與三重確診案22701相關，案22741為案22701的丈夫，採檢PCR陽性，Ct值17.6。案22838和案22839為案22701與案22741同職場同事，採檢PCR陽性，分別是Ct值23.63、14.84，居住地三重區。案22742為案22701的登山友人，採檢PCR陽性，Ct值15.4，居住地汐止區。

她表示，7例新增個案都是原已匡列接觸者，經採檢PCR陽性個案，沒有新感染源的個案出現。同時，衛生局也公布多名確診個案遍及瑞芳、土城、中永和新莊、樹林、板橋及三重等多處地點的足跡。（編輯：李錫璋）1110327

（新北市政府提供）

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