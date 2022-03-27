北市社區童玩鄰舍節 親子同樂學防災

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）兒童節即將到來，台北市消防局為建立學童正確防災觀念，今天特別偕百齡國小家長會共辦社區防災園遊會，透過防災闖關遊戲「溺境求生、震當防衛」等項目，寓教於樂。

消防局今天發布新聞稿表示，為深入里、鄰防災宣導，建立安全安心社區，在兒童節前，消防局第四救災救護大隊與北市士林區百齡國小家長會今天上午在百齡國小共辦「社區童玩鄰舍節 親子防災樂活動」社區防災園遊會活動。

活動除有精采舞台表演節目和防災知識有獎徵答外，消防局指出，在防災闖關遊戲中還設有「住宅保命神器、用電安全、爐火安全、溺境求生、登山安全、CPR體驗、消防小尖兵、逃生GO！GO！GO！」以及「拉、瞄、壓、掃學滅火和震當防衛」等項目，提供民眾闖關體驗，將正確防災觀念深植日常生活中。

同時，童玩遊戲則設有「踢毽子、套圈圈、彈珠檯、踩高蹺、丟沙包」等趣味攤位，只要完成闖關活動即可蓋章闖關卡，完成集點任務還可獲得精美禮品，重現古早童玩風，還能減少依賴3C產品玩樂。

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根據消防局統計資料顯示，北市於民國110年共發生1637件火災，其中住宅火災為1209件，原因以爐火烹調658件、占40.2%居首，其次為電氣因素485件、占29.6%。

消防局呼籲，針對北市5層樓以下住宅，民眾應於家中寢室、客廳、廚房等各居室安裝「住宅用火災警報器」，以利火災發生時，第一時間鳴動警報提醒住戶，幫助民眾可迅速避難逃生、報案及初期滅火等應變作為，以減少人命傷亡及財產損失。（編輯：李錫璋）1110327