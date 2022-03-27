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大潭電廠工程群聚 竹縣設篩檢站採檢350人

2022/3/27 21:06
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）新竹縣政府衛生局今天公布新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，縣府設立3處篩檢站，截至今晚共採檢350人。相關足跡也已消毒完成。

新竹縣政府衛生局晚間發布新聞稿表示，因應大潭電廠工程群聚確診案，接獲通報後立即展開疫情調查、匡列接觸者、採檢PCR、環境消毒等，針對公共場所活動史足跡，皆已完成消毒作業。

其中，有確診者曾到過遠東百貨竹北店內一間餐廳用餐，業者今天獲通知後立即打烊並全面清消，28日全館配合停業一天。

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竹縣衛生局統計，自下午開始運作3處社區篩檢站，包括新豐鄉重興社區活動中心、紅毛港池和宮池府王爺廟及新竹台大分院生醫醫院急診室外篩檢站，截至晚間採檢人數合計350人。

新竹縣政府衛生局下午發布新聞稿表示，26日晚間接獲通報，承攬桃園大潭電廠工程的公司，派駐電廠施工的泰國籍移工居家快篩為陽性，經PCR（核酸檢測）採檢結果共52人陽性，其中5名本國籍（4例屬新竹縣，1例屬他縣市），47名泰國籍移工，感染源確認中。（編輯：李錫璋）1110327

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