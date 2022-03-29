中市府文心樓旁路樹倒塌 多輛機車遭殃將理賠

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台中市政府文心樓南側機車停車場旁空地，一棵高約12公尺的榕樹29日下午驚傳倒塌，市府緊急出動人員及吊車到場清除。中央社記者郝雪卿攝 111年3月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）連日下雨，台中市政府文心樓南側機車停車場旁空地，高約12米的榕樹今天下午突然倒塌，市府表示，大約20輛機車被波及，其中4輛毀損較嚴重，市府將通知車主協助理賠。

這棵樹齡約50年的榕樹，下午2時30分許突然無預警倒塌，台中市秘書處長顏迺倫聞訊趕到現場關心，她在現場受訪指出，經專家研判近年老榕發生褐根病，多次請來樹醫生治療，並加固鋼索支撐保護。

顏迺倫表示，原預計春季再進行年度注射防治，推測可能因為連日雨天加上陸續地震頻繁，褐根病已難控制，造成無預警倒塌，所幸沒有民眾遭壓傷，僅有1名民眾遭樹枝割傷，因傷勢無礙，經慰問後已自行離去。

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由於有停放在周邊的機車被波及，顏迺倫說，約有20輛機車被殃及，其中4輛損害較為嚴重，均已移置且登記車號，將聯繫車主協助後續理賠，由於路樹倒塌有阻礙停車場車輛進出情形，現場已緊急派員協助交通疏導與管制，讓車輛順利通行。

顏迺倫強調，市府大樓廳舍開放空間管理均定時定點全面巡檢，對於受雨天影響導致無預警的樹木倒塌事件，將加強現有巡查樹木機制，防患於未然。（編輯：黃世雅）1110329