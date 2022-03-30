嘉市重劃區部署防空飛彈發射車 軍方：只是一般演習

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市湖子內重劃區今天上午有部署防空飛彈發射車等軍事武器及器材，時值中國軍機不斷擾台，引起民眾熱議；軍方表示，這只是一般演習，民眾切勿過度解讀。

嘉義湖子內重劃區健康三路與湖美一路空曠區域，上午陸續有軍方人員部署2輛防空飛彈發射車、通訊器材車輛，現場還設置指揮所，周邊道路進行管制，並派軍人禁止人車靠近。

因中國軍機頻頻擾台，引發民眾熱議，就有民眾拍防空飛彈發射車，上傳臉書（Facebook）並留言「是不是大陸要打來了」，不過，在附近的建築工人表示，這是軍事演習，去年10月下旬湖子內重劃區曾有類似的演習。

參與演習的一名中校告訴中央社記者，這只是例行性的演習，就現場地形、地物進行演練，無關中國軍機擾台事件，民眾請勿過度解讀。（編輯：陳仁華）1110330