竹縣集結書法家成立執行委員會 深耕書法教育

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新竹縣文化基金會集結縣內書法家成立「深耕書法教育執行委員會」，新竹縣長楊文科（左）30日在成立大會致詞表示，書法是古代「六藝」之一，未來將結合文化、教育資源研究融入科技，讓書法教育向下扎根。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月30日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）新竹縣文化基金會集結縣內書法家，今天成立「深耕書法教育執行委員會」，竹縣長楊文科表示，未來將結合文化、教育資源研究融入科技，讓書法教育向下扎根。

新竹縣政府今天發新聞稿，擔任新竹縣文化基金會董事長的新竹縣長楊文科在成立大會致詞表示，書法是古代「六藝」之一，可惜教育政策的改變及電腦、手機普及，學童接觸書法的機會愈來愈少，書法藝術將如何傳承讓人憂心。

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楊文科說，新竹縣文化基金會長期以推廣新竹縣文化藝術發展為首要任務，為深耕書法教育，成立「深耕書法教育執行委員會」，將在今年下半年辦理全國書法比賽，參加對象為全國小學到大專的學生。

新竹縣政府文化局表示，竹縣目前推動書法教育現況，包括辦理寒暑假書法營隊、設置書法教學特色學校、遴聘書法專長教學人員、各班春聯揮毫比賽、拜訪書法名家、參觀書法展覽等。（編輯：張銘坤）1110330