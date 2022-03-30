台南鳳梨產季到 市府推多元消費選擇

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台南市政府30日在永華市政中心舉辦「台南鳳梨開賣啦」記者會，市長黃偉哲表示，今年台南鳳梨產銷策略及各項作為，將以拓展國內加工通路及穩定市場價格為主，與不同領域企業單位共同合作。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月30日

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府今天在永華市政中心舉辦「台南鳳梨開賣啦」記者會，宣布今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，並與國內多家企業合作，提供多元消費選擇。

台南市長黃偉哲在記者會中致詞表示，依行政院農委會預估，今年度鳳梨生產量約較去年減少1%，國際市場銷量可提高至3萬公噸，預期銷售壓力較去年低，因此今年台南鳳梨的產銷策略及各項作為，將以拓展國內加工通路及穩定市場價格為主，與不同領域的企業單位共同合作。

黃偉哲表示，目前已有全聯供應鏈在通路上架台南鳳梨，還有飯店業提供鳳梨做成的果汁或切片，讓更多住宿客人品嘗優質台南鳳梨，提供消費者更多元選擇。

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台南市政府農業局長李建裕表示，市府自去年底就積極與各通路接洽，除了結合全聯推廣台南產銷履歷優質鳳梨，也攜手佳美生技與大苑子茶飲專賣主攻年輕族群，透過冷高壓製程技術，保存鳳梨的鮮美與風味，同時與福和生鮮合作推動截切水果上架超商，讓消費者食用鳳梨更便利。

李建裕指出，農業局於3月中旬與產區單位、合作社及貿易商洽談，初步掌握目前外銷以日本市場為主，貿易商接單狀況較去年多，整體外銷狀況穩定，國內市場價格相對平穩，目前已有農民陸續採收。（編輯：謝雅竹）1110330