基隆疫情升溫 校園暫停開放

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基隆疫情升溫，全市30日起各級校園室內外場地暫停對外開放。圖為環保局30日至南榮國中清消。中央社記者王朝鈺攝 111年3月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，教育處宣布今天起調整相關防疫措施，除各級校園室內外場地暫停對外開放外，市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天。

教育處晚間發布新聞稿表示，因應疫情升溫，為確保師生安全，社區大學、樂齡中心借用學校場地，除出入口及動線獨立不與學生交錯者外，一律不予外借。

學校體育課需全程戴口罩但游泳課暫停，非必要的體育賽事也暫停辦理，另為減少群聚，校內大型活動停止辦理，或改採線上方式執行，至於學校戶外教育活動，在落實防疫規定下原則可照常舉辦，學校也可自行決定暫緩或延期。

教育處表示，目前校園防疫物資充足，防疫備品酒精口罩都足夠，熱顯儀、紫外線殺菌燈及手部清潔機等防疫設備均正常使用中，已責成各校確實掌握師生健康狀況並加強衛教宣導，如有相關狀況應在第一時間通報以利應變與疫調。（編輯：李錫璋）1110330