更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金門首例確診 26歲男赴台中喜宴突破性感染
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情26/300

基隆疫情升溫 校園暫停開放

2022/3/30 19:47（3/30 21:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆疫情升溫，全市30日起各級校園室內外場地暫停對外開放。圖為環保局30日至南榮國中清消。中央社記者王朝鈺攝 111年3月30日
基隆疫情升溫，全市30日起各級校園室內外場地暫停對外開放。圖為環保局30日至南榮國中清消。中央社記者王朝鈺攝 111年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，教育處宣布今天起調整相關防疫措施，除各級校園室內外場地暫停對外開放外，市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天。

教育處晚間發布新聞稿表示，因應疫情升溫，為確保師生安全，社區大學、樂齡中心借用學校場地，除出入口及動線獨立不與學生交錯者外，一律不予外借。

學校體育課需全程戴口罩但游泳課暫停，非必要的體育賽事也暫停辦理，另為減少群聚，校內大型活動停止辦理，或改採線上方式執行，至於學校戶外教育活動，在落實防疫規定下原則可照常舉辦，學校也可自行決定暫緩或延期。

教育處表示，目前校園防疫物資充足，防疫備品酒精口罩都足夠，熱顯儀、紫外線殺菌燈及手部清潔機等防疫設備均正常使用中，已責成各校確實掌握師生健康狀況並加強衛教宣導，如有相關狀況應在第一時間通報以利應變與疫調。（編輯：李錫璋）1110330

延伸閱讀
陳時中下午赴基隆開會 中央地方合作加強防疫基隆警局群聚擴大 某分局長與科長確診【更新】基隆增10確診 市府再設3處篩檢站
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀