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疫情21/300

台中傳新增確診者 盧秀燕下午3時說明

2022/3/31 12:54
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中婚宴群聚延燒，台中市政府昨天匡列198人，今天傳出新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，市長盧秀燕將在下午3時召開記者會說明。

台中市衛生局昨天接獲外縣市通知，有3例本土確診者在3月25日、26日、27日有台中市活動足跡，3名個案為案23266、案23268及案23277，26日在台中市台中國家歌劇院VVG餐廳參加婚宴。

確診個案在25日、26日及27日在台中市的足跡有林酒店森林百匯自助餐、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞，衛生局持續疫調及執行接觸者匡列中。

有確診者足跡的林酒店，今天中午12時至明天中午12時停業清消；下午入住的客人將全部取消，房客要退費或延期都可。

台中婚宴確診者擴及高雄、金門、新竹等地，今天傳出台中疑似新增確診個案，台中市政府下午3時召開記者會，盧秀燕親自說明疫情狀況。市府在澄清醫院中港分院（側門採檢站）、林新醫院（惠中路大門口）、台中醫院（急診篩檢站）開設社區快篩站，一早許多民眾前往篩檢。（編輯：陳仁華）1110331

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