更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 地方

台南左鎮化石園區開館3年 喜迎第100萬名遊客

2022/4/2 12:13（4/2 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
開館3年的台南左鎮化石園區2日喜迎第100萬名遊客，幸運兒為台中林先生一家4口，市長黃偉哲（左1）特別到場歡迎林先生一家人及送上禮品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月2日
開館3年的台南左鎮化石園區2日喜迎第100萬名遊客，幸運兒為台中林先生一家4口，市長黃偉哲（左1）特別到場歡迎林先生一家人及送上禮品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南2日電）開館3年的台南左鎮化石園區今天清明連假首日喜迎第100萬名遊客，送上好禮；幸運兒是台中市林先生一家4口，林先生說，利用連假遊台南，首次到園區，沒想到有這樣的意外驚喜。

林先生一家4口踏進園區，受工作人員熱烈歡迎，林先生一家人可獲園區1年無限免費暢遊券、精緻園區紀念玩偶及早坂犀牛登山帽等。

在場歡迎及送上紀念品的台南市長黃偉哲表示，園區開館後歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和3級警戒，希望全國遊客繼續支持這座兼具典藏研究、科學教育展覽及休閒遊憩的古生物樂園。

台南市政府發布新聞稿說，園區2019年開幕，是全國唯一以化石為主題博物館，珍藏台灣冰河期巨獸化石、神秘左鎮人傳奇及西拉雅族文物，為台灣本土自然史教育揭開全新篇章。

左鎮化石園區表示，未來持續打造左鎮成為台灣古生物原鄉，讓更多人認識台灣獨特自然史與神秘遠古奇獸，且融入在地文化，成為台南獨特文化標誌。（編輯：李明宗）1110402

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族