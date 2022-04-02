更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情13/300

新北增52確診 仍有社區隱形傳播鏈疑慮

2022/4/2 17:49（4/2 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜2日表示，新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，仍有潛藏在社區的隱形傳播鏈疑慮，須密切觀察。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月2日
新北市長侯友宜2日表示，新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，仍有潛藏在社區的隱形傳播鏈疑慮，須密切觀察。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市今天新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中47例為居家隔離採檢陽性；新北市長侯友宜表示，仍有潛藏在社區的隱形傳播鏈疑慮，須密切觀察。

侯友宜下午於疫情記者會說，中和區公寓群聚案1日採檢757人，共4人陽性，累計共28人陽性；依篩檢與發病數觀察，中和公寓群聚、樹林區科技廠群聚疫情已有逐漸下降趨勢。

他說，目前很多確診案已進入社區，多數是無症狀或輕症。現在病毒傳播快，以去年防疫策略趕不上，擴大匡列挑戰度高。

侯友宜表示，現階段已不可能清零，中央政府希望兼顧經濟開放邊境，一定要早日確定政策方向，是要跟病毒共存或清零，政策明確才讓地方匡列、隔離及疫情調查時更有效率。

新北市副市長劉和然說，新北市府全力盤點醫療收治及篩檢量能，責任醫院已整備1508床、集中檢疫中心1308床及血氧機5000台，因應未來調整防疫策略時作為，超前部署顯現市府態度。

新北市府衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，以清零防疫模式，執行疫調、匡列等趕不上病毒傳播速度。如果中央採取與病毒共存防疫政策，匡列範圍與對象、檢疫時間天數、居家隔離模式及民眾活動規範都與現狀不同，需中央指引。（編輯：李明宗）1110402

新北市2日新增52例本土個案，衛生局長陳潤秋（左）2日表示，若中央採取與病毒共存的防疫政策，在匡列範圍與對象、檢疫時間天數、居隔模式、民眾活動規範等都與現狀不同，需要中央指引。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月2日
新北市2日新增52例本土個案，衛生局長陳潤秋（左）2日表示，若中央採取與病毒共存的防疫政策，在匡列範圍與對象、檢疫時間天數、居隔模式、民眾活動規範等都與現狀不同，需要中央指引。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀