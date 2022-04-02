新北增52確診 仍有社區隱形傳播鏈疑慮

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新北市長侯友宜2日表示，新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，仍有潛藏在社區的隱形傳播鏈疑慮，須密切觀察。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市今天新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中47例為居家隔離採檢陽性；新北市長侯友宜表示，仍有潛藏在社區的隱形傳播鏈疑慮，須密切觀察。

侯友宜下午於疫情記者會說，中和區公寓群聚案1日採檢757人，共4人陽性，累計共28人陽性；依篩檢與發病數觀察，中和公寓群聚、樹林區科技廠群聚疫情已有逐漸下降趨勢。

他說，目前很多確診案已進入社區，多數是無症狀或輕症。現在病毒傳播快，以去年防疫策略趕不上，擴大匡列挑戰度高。

侯友宜表示，現階段已不可能清零，中央政府希望兼顧經濟開放邊境，一定要早日確定政策方向，是要跟病毒共存或清零，政策明確才讓地方匡列、隔離及疫情調查時更有效率。

新北市副市長劉和然說，新北市府全力盤點醫療收治及篩檢量能，責任醫院已整備1508床、集中檢疫中心1308床及血氧機5000台，因應未來調整防疫策略時作為，超前部署顯現市府態度。

新北市府衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，以清零防疫模式，執行疫調、匡列等趕不上病毒傳播速度。如果中央採取與病毒共存防疫政策，匡列範圍與對象、檢疫時間天數、居家隔離模式及民眾活動規範都與現狀不同，需中央指引。（編輯：李明宗）1110402