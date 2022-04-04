台南下營香遶境 市府同步開設疫苗接種站

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台南市長黃偉哲（前右2）4日前往設於下營區茅港尾觀音寺的社區接種站視察，並向民眾宣導COVID-19防疫措施。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市下營玄天上帝廟自1日起舉辦「下營香」祈安遶境文化祭，遶境活動昨天與今天進行，市府同步於下營區茅港尾觀音寺開設莫德納疫苗接種站，並推出獎勵措施盼提高接種率。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲上午前往設於下營區茅港尾觀音寺的社區接種站視察疫苗接種情形，並向民眾宣導COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，希望民眾提高警覺。

黃偉哲表示，國內近日常出現每日新增近百例或百例以上本土個案，台南市連續1週開設莫德納疫苗社區接種站，昨天與今天更在有遶境活動的下營區提供免預約接種服務，提醒尚未完整接種疫苗或追加劑的市民趕快接種。

台南市政府指出，市府統計至4月1日為止，市民第1劑疫苗接種完成率81.9%、第2劑76.5%、追加劑46.7%，但下營區各劑次接種完成率分別為78.7%、73.2%、44.5%，略低於全市平均數，市府推出禮券或精美禮品給昨天與今天前往下營疫苗接種站完成接種的市民。（編輯：謝雅竹）1110404