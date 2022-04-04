因應連假後返校上班 高市提多項防疫加強措施

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）因應連假後開工、返校，高市府要求身體不適不入校、國營事業關鍵基礎作業人員開工前快篩陰性才上工；吹奏樂器及演唱歌手需脫口罩者，要有當日快篩或PCR陰性證明才能演出。

高雄市長陳其邁下午出席防疫記者會表示，因應4月6日要開學、開工，學校及國營事業關鍵基礎作業人員等，要特別加強COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施；另也準備設置戶外採檢、社區篩檢站等，並依確診個案情形分流收治。

高雄市政府衛生局長黃志中說明，4月6日開學，進校前一天如身體不適、有呼吸道症狀不要入校，並快篩或PCR；同住家屬有症狀，家屬及學生建議要先快篩；另連假期間曾接到篩檢通知或到過確診者足跡處，家長和學生也建議先快篩。

開學進入校園後，黃志中說，導師要利用學生聯絡簿關懷學生健康，並詢問學生及家長是否有發燒、呼吸道症狀、服用感冒藥且未快篩、連假是否有接到篩檢簡訊通知或到過確診者足跡處，如有則安排學生進行快篩，健康關懷至少7天。

針對國營事業關鍵基礎作業人員也防疫加嚴，包括6日開工前要家用快篩陰性才能上班，員工或外包商生病先請假、不要入廠，同住家人有症狀也建議快篩；連假期間有接到篩檢通知或到過確診者足跡處，先到社區篩檢站快篩。

進廠上班後，也要遵守量體溫、戴口罩等措施，並採電子交班，避免實體交班；交班後要徹底清消，入廠後才發現呼吸道症狀者立即停止上班，進行快篩或就醫採檢，檢驗為陽性應立即通報衛生單位。

此外，婚宴、大型餐會、演唱會及各類型餐廳等，如有吹奏樂器或演唱歌手需要脫口罩表演，也要有當天的快篩或PCR陰性證明才能演出，市府也會加強稽查。

另對於行政院長蘇貞昌提到的「新台灣模式」，陳其邁接受媒體聯訪時說，防疫一條鞭，中央、地方立場一致，現在無症狀或輕症多，如何在生活、工作與防疫求取平衡，就是「新台灣模式」。（編輯：陳仁華）1110404