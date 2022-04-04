台北南港高工8生1師確診 12日恢復實體教學

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市立南港高級工業職業學校COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，台北市副市長黃珊珊今天說，累計8名學生及1名老師染疫，全校2425名師生停止到校，12日恢復實體教學。

台北市政府舉行視訊記者會說明疫情，黃珊珊表示，新增23例本土案例，分別居住在9個行政區，社區開始出現不明感染源，疫情有升溫趨勢。

她說，南港高工共2個班、9人確診，已要求全校2157名學生及268名教職員工停止到校、在家學習，並已完成校園清潔消毒。

北市府教育局副局長陳素慧表示，南港高工出現首名個案後，就請全校快篩，陸續找出確診者。至於是否基於疫情下令所有台北校園遠距教學，依中央政府指引辦理。

此外，根據北市府資訊，一名住萬華區個案任職松山區某產後護理之家（案24582），感染源仍在釐清，職場共92人（員工40人、住房爸爸17人、住房媽媽17人、嬰兒15人及孩童3人）已完成採檢，已先暫停收住新客人並就地隔離，將依採檢結果及人員意願後續安置。

衛生局說，另有一家產後護理之家人員確診，全機構273人採檢完畢，結果都是陰性，並完成安置、居家隔離。

至於遠東SOGO百貨忠孝館日本和風節特展群聚案，黃珊珊說，已累計7人染疫，都是參展廠商，百貨公司全體員工800多人已快篩，目前為止沒陽性通報，呼籲曾造訪民眾用家用快篩自主篩檢，或到7家社區採檢站採檢。（編輯：李明宗）1110404