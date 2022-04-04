學生家長接送違停屢勸不聽 雲林警介入將開罰

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雲林縣雲林國小規劃家長接送學生上下學動線，並安排志工協助交管，但有名李姓家長違停屢勸不聽，1日因違停被人拍照，李男竟惱羞成怒對志工咆哮；警方已介入處理，將依法開罰。（民眾提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年4月4日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣雲林國小規劃家長接送學生上下學動線，並安排志工協助交管，但有名李姓家長違停屢勸不聽，1日因違停被人拍照，李男竟惱羞成怒對志工咆哮；警方介入處理，將依法開罰。

雲林國小位於斗六市莊敬路上，每到上下學時段車流量大，學校為避免發生車禍事故，規劃前、後校門分流家長們接送的轎車和機車，並張貼公告和通知家長，但是李男多年來不配合，甚至以「路不是學校的」、「別人可以停，我為什麼不能停？」為理由，屢屢違停。

校門口監視器拍下，李男1日上午7時許開車送小孩上學後，又將轎車違停，人逕自離車去買早餐，協助交管的志工上前勸說不聽後，遂拍下違停照片，李男見狀惱羞成怒，將車停在校門口後，衝入校園對著志工咆哮，引起其他家長側目。

志工及學校老師見狀上前攔阻，李男仍爭論不休，聽到志工要報警處理時，他才悻然駕車離去。

斗六警分局今天證實當天有接獲民眾報案，警方已介入處理；警方表示，校方申請上、放學時間兩側路段均禁止停車，李男車違停已明顯違規，依《道路交通管理處罰條例》可處新台幣600至1200元罰款，將製單告發。

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雲林國小校長魏國賢接受媒體聯訪時表示，學校前方莊敬路車流極大，為了全校千餘名學童安全考量，校方規劃上下學動線，並派遣多名交管志工以及愛心媽媽協助交管。

魏國賢指出，學校大門主要用來給機車族接送，校門兩側均劃設黃線，在接送時段擺放三角錐，禁止臨停以策安全，後門景文路上則規劃給汽車族家長使用；前後門車種分流，降低車多雍塞發生機率。（編輯：陳仁華）1110404