黃偉哲與確診者足跡重疊 台南多處餐廳宮廟入列

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台南市長黃偉哲因與外縣市確診COVID-19個案24795足跡重疊，需自我健康監測，市府4日公布案24795在台南活動足跡。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市長黃偉哲今天指出，因2日曾與確診者足跡重疊，要進行10天自我健康監測。台南市衛生局證實這例外縣市的案24795在台南多處餐廳及宮廟有活動足跡，將開設社區篩檢站。

黃偉哲下午在社群網站臉書（Facebook）表示，2日公開活動中曾與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡重疊，雖未接觸但要自我健康監測10天，自行快篩結果為陰性。

台南市衛生局晚間發布新聞稿指出，這例外縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案24795曾於3月26日至4月3日在台南市活動，範圍包含永康區桂田酒店、安平區猛男咖啡、南區夏都城旅安平館、安平區玄饌海鮮宴會館、安南區阿標師酒家菜、麻豆區北玄宮、安平區富霖餐廳、關廟山西宮等地。

台南市衛生局表示，明天起一連2天將開設社區篩檢站，若與案24795足跡重疊、相關，或有相同活動史的市民，可在篩檢站開設時間內攜帶身分證、健保卡前往篩檢。

台南市衛生局指出，黃偉哲4月2日曾與這例個案於公開場合足跡重疊，但沒有接觸，依規定匡列為自我健康監測。自我健康監測是指未收到衛生單位開單，但與確診個案於公共場所活動史足跡重疊，應自我健康監測10天，期間可正常上課上班，但應全程戴口罩且早晚量測體溫，注意自身健康狀況。

台南市衛生局表示，4月2日晚間6時曾至麻豆區北玄宮參加廟會平安宴者，可於明日上午9時至上午11時30分前往麻豆區三洽宮對面廣場篩檢。

4月3日下午5時30分至晚間8時30分曾前往關廟區山西宮參加喜宴者，可於明日下午2時至下午4時至關廟區山西宮篩檢；3月26日上午11時30分曾至永康區中信酒店國際會議廳參加喜宴者，明日下午2時至下午4時30分至永康區衛生所篩檢。

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台南市衛生局指出，3月29日下午5時30分至安平區玄饌餐廳參加美髮業春酒者、4月3日上午11時30分至下午3時至安平區富霖餐廳參加喜宴者，可於明日、6日上午9時至上午11時30分至南區松柏育樂中心篩檢。

3月26日下午3時30分至傍晚5時曾在安平區猛男咖啡與案24795同時段用餐者、3月26日下午5時30分至南區夏都城旅安平館參加足球協會活動者、可於明日、6日下午1時30分至下午4時前往南區松柏育樂中心篩檢。（編輯：戴光育）1110404