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COVID-19疫苗

台北市釋出5.8萬劑疫苗 預約至6日下午

2022/4/5 10:22（4/5 10:33 更新）
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台北市疫苗預約系統重新上線，預約至6日下午為止。圖為1日台北車站接種站午後有不少民眾前往施打疫苗。（中央社檔案照片）
台北市疫苗預約系統重新上線，預約至6日下午為止。圖為1日台北車站接種站午後有不少民眾前往施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市疫苗預約系統重新上線，副市長蔡炳坤指出，這次含莫德納及高端共有5萬8765劑量能，可預約在各合約診所及聯醫院外門診部施打，預約至明天下午為止。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統第6期今天上午9時開放預約，蔡炳坤接受媒體電訪指出，這次提供5萬7555劑莫德納及1210劑高端疫苗，共有5萬8765劑量能，第1、2、3劑都可以預約。

蔡炳坤說明，這次預約到明天下午5時為止，11日到17日施打，莫德納施打地點在合約診所及中型接種站，高端主要在聯合醫院院外門診部，而大型醫院因有各自的預約系統，因此可逕行上各醫院網站預約。

蔡炳坤表示，這次預約系統開放15分鐘就有1718人完成預約，看來面對疫情升溫，打氣有稍微提高，鼓勵民眾盡速上網預約，把疫苗打好打滿。（編輯：李錫璋）1110405

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