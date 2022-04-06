北市累計16校7909人停課 鼓勵啟動遠距教學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市校園陸續傳出疫情，市長柯文哲說，累計有16校共7909人實施停課，因此鼓勵各校可以遠距教學就啟動遠距教學，並停止跨校、跨班或不戴口罩的活動。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，高中以下學校已經累計16所實施停課，其中7所全校停課、9所部分班級停課，共影響7909名師生。

柯文哲指出，去年防疫成功是訴諸呼籲而不是公權力，因此鼓勵各校可以遠距教學的就開始遠距教學，盡量減少學生到學校上課，並停止跨校、跨班活動，不戴口罩的活動能免就免。

台北市副市長黃珊珊補充，今天新增3所學校有人員確診，其中北投區某國小及內湖區某國小較為嚴重，北投的國小有9名學生、1名教練及1名職員共11人染疫，大部分是柔道隊跟補習班同學，內湖的國小則是有5名同補習班學生染疫。

黃珊珊指出，北投區某國小及內湖區某國小都全校停課，會進一步安排採檢，不過看起來兩所學校都不是在校園內接觸感染。

台北市副市長蔡炳坤說明，16所實施停課的學校都已經啟動停課不停學，將持續加強學校線上教學的演練時間與次數來因應疫情，並鼓勵大家把疫苗打好打滿。（編輯：李亨山）1110406