桃園市倉儲大火空污 鄭文燦指示區公所協商求償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市日前發生多起大型倉儲火警，影響周邊生活品質，桃園市長鄭文燦（右）6日表示，將分別由蘆竹及楊梅區公所負責，針對火警事件周邊學校、社區及農業損失協商空污賠償事宜。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市日前發生多起大型倉儲火警，影響周邊住戶生活品質，桃園市長鄭文燦今天在市政會議表示，將由蘆竹及楊梅區公所負責，針對周邊學校、社區及農業損失協商空污賠償事宜。

鄭文燦表示，火警發生時就要求在地區公所為對口與業者接洽，並由環保局協助賠償事宜，針對美福倉儲周邊17個里，將依空污分級模型由蘆竹區公所協商空污賠償事宜；另外，家樂福楊梅物流中心部分，則由楊梅區公所針對周邊學校、社區及農業損失協商空污賠償事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，市府已完成大型倉儲清查工作，目前桃園共有76個大型倉儲，針對其密閉式特殊設計，火災時容易產生大量濃煙不利搶救，高溫悶燒也會造成嚴重損失，消防局建議大型倉儲須做防火區劃避免火災擴大延燒，後續將發函消防署及營建署，建議修改建築法及消防法，消防局也研議提升搶救災的效益。

鄭文燦指出，美福倉儲目前正在進行火場廢棄物清運工作，業者須按照廢棄物清理計劃書完成清運工作，由於數量將近一萬噸，因此環保局會協助監督，在確保火場結構安全的情況下儘速完成；至於空污部分，市府則以空污處罰規定的最高額新台幣500萬元進行裁罰。（編輯：卞金峰）1110406