台中新社高中國中部2生確診 學校停課10天

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市長盧秀燕今天表示，疫情升溫，新社高中國中部有2名學生確診，該校停課10天，另弘文高中、沙鹿國中也有學生接觸到確診者，該班先預防性停課1天，接觸學生匡列PCR檢測。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動今天晚間11時5分起駕，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，參加遶境的民眾必須打滿3劑疫苗，並向廟方換取「疫苗3OK」識別證才能入廟。盧秀燕一早也前往鎮瀾宮視察防疫措施。

盧秀燕接受媒體聯訪時指出，疫情嚴重，新社高中國中部2名學生，清明連假時曾與北部親友接觸，後來北部親友確診後，學生隨即由親友接回家，7日PCR檢測為陽性，教育局要求該校停課10天，2確診學生所屬班級的師生要求居家隔離。

盧秀燕指出，2學生家中有3名弟妹，分別就讀新社國小、新社幼兒園，目前3名學童PCR檢測結果為陰性，為求慎重，市府已要求2校進行預防性停課1天，後續視情形恢復上課。並派員前往新社成立前進指揮所，為全校師生、附近民眾快篩，環保局進行清消。

市府在7日晚間，接獲弘文中學通報校內高中部某班級3名學生曾在4月4日與新北的友人一同用餐、討論課業，該友人確診，3名學生依規居家隔離，PCR採檢，該校該班級今天預防性停課1天，該班師生進行快篩。

另，沙鹿國中1名學生曾與外縣市親友接觸，今天剛接到居家隔離通知，教育局已請該班預防性停課一天，同時請該班學生至快篩站進行快篩，後續將追蹤全班師生快篩結果。（編輯：李錫璋）1110408