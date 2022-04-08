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竹北莊敬三橋通車 疏解鄰近交通繞行及壅塞

2022/4/8 17:30（4/8 17:51 更新）
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新竹縣政府在莊敬三路跨越豆子埔溪，新建橋梁「莊敬三橋」8日正式通車，銜接勝利七街與勝利八街，解決交通繞行及壅塞問題。國民黨立委林為洲（後）與縣長楊文科（前）前往視察。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月8日
新竹縣政府在莊敬三路跨越豆子埔溪，新建橋梁「莊敬三橋」8日正式通車，銜接勝利七街與勝利八街，解決交通繞行及壅塞問題。國民黨立委林為洲（後）與縣長楊文科（前）前往視察。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣府在莊敬三路跨越豆子埔溪，新建橋梁「莊敬三橋」今天通車，銜接勝利七街與勝利八街，解決交通繞行及壅塞問題。縣長楊文科說，經1年多完工，讓交通路網更完善。

楊文科透過新聞稿表示，新建橋梁莊敬三橋貫穿豆子埔溪，打通後銜接起竹北十興里、北興里，疏解勝利七街、八街交通壅塞問題，解決過去當地交通繞行、回堵問題。

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立委林為洲也透過縣府新聞稿表示，這橋梁量體雖小，但在中央與地方的合作下，解決過去莊敬三路「無尾巷」困窘，成功打通交通任督二脈，為地方帶來良好效益。

工務處養護科則指出，新闢橋梁採用單跨鋼板梁橋，建置橋面寬度為16公尺，橋長約為22.8公尺，雙向二車道配置，而梁底採豆子埔溪洪水位加高設計，以達到洪水位不溢堤效果，並於2側各設置3.25公尺人行道，方便民眾行走。（編輯：方沛清）1110408

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