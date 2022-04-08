更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 地方

台中疫情燒入校園 2生確診6校停課

2022/4/8 19:02（4/8 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基於新社家族群聚案，為求謹慎，台中市政府前往新社地區設前進指揮所，台中慈濟醫院配合設快篩站，為鄰近鄉親快篩。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月8日
基於新社家族群聚案，為求謹慎，台中市政府前往新社地區設前進指揮所，台中慈濟醫院配合設快篩站，為鄰近鄉親快篩。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市新社高級中學國中部2名學生確診，全校停課10天，這家族另有小孩就讀國民小學、幼兒園及豐原高商，而沙鹿國中、弘文中學有學生接觸確診者，分別預防性停課。

台中市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，台中市長盧秀燕表示，除新增4例本土確診案例，另有3例確診者尚未有案號，為清明連假時由於親友造訪、掃墓或出遊時接觸確診者而染疫。

她說，新社高中國中部2兄妹清明連假時接觸北部確診親友後染疫，這家庭另有小孩就讀新社國民小學、新社幼兒園，全校預防性停課1天，而家族中也有小孩就讀豐原商業高級中等學校，就讀班級預防性停課1天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基於新社家族群聚案，為求謹慎，台中市政府前往新社地區設前進指揮所，台中慈濟醫院配合設快篩站，中市府衛生局匡列62名居家隔離，緊急核酸檢測（PCR），並提供足跡重疊的新社民眾快篩服務。

此外，盧秀燕表示，沙鹿國中有學生清明連假和外縣市表哥掃墓，表哥確診後，這名學生目前居家隔離，另弘文高級中學3名學生接觸北部確診者，就讀的班級預防性停課1天。（編輯：李明宗）1110408

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載