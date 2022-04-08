台中疫情燒入校園 2生確診6校停課

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市新社高級中學國中部2名學生確診，全校停課10天，這家族另有小孩就讀國民小學、幼兒園及豐原高商，而沙鹿國中、弘文中學有學生接觸確診者，分別預防性停課。

台中市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，台中市長盧秀燕表示，除新增4例本土確診案例，另有3例確診者尚未有案號，為清明連假時由於親友造訪、掃墓或出遊時接觸確診者而染疫。

她說，新社高中國中部2兄妹清明連假時接觸北部確診親友後染疫，這家庭另有小孩就讀新社國民小學、新社幼兒園，全校預防性停課1天，而家族中也有小孩就讀豐原商業高級中等學校，就讀班級預防性停課1天。

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基於新社家族群聚案，為求謹慎，台中市政府前往新社地區設前進指揮所，台中慈濟醫院配合設快篩站，中市府衛生局匡列62名居家隔離，緊急核酸檢測（PCR），並提供足跡重疊的新社民眾快篩服務。

此外，盧秀燕表示，沙鹿國中有學生清明連假和外縣市表哥掃墓，表哥確診後，這名學生目前居家隔離，另弘文高級中學3名學生接觸北部確診者，就讀的班級預防性停課1天。（編輯：李明宗）1110408