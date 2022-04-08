新北連3天確診破百 催65歲以上長輩接種

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新北市長侯友宜（圖）8日在疫情說明會表示，新北市新增146例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，連續3天破百例；防疫作為仍朝延緩社區隱形傳播鏈速度的方向前進。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月8日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北8日電）新北市府今天表示，COVID-19新增146例確診，連續3天破百；社區隱形傳播鏈最擔心65歲以上長輩，新北75歲以上接種率第3劑僅58.5%，拜託無論如何一定要趕快去打疫苗。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，下午在市府舉行，市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋出席，公布新北本土確診第3天破百例，今天新增146例。

侯友宜表示，三峽區國小老師延伸個案逐漸穩定，但因社區還有隱形傳播鏈，最擔心長輩的健康，提醒未完整接種疫苗的65歲以上長輩，拜託一定要去接種，第1劑至第3劑，每一劑都很重要、都有保護力。

劉和然接受訪問時表示，在清零轉換至與病毒共存過程中，確診人數增加是必然過程。大台北生活圈息息相關，大家不要期待這段時間染疫確診數會下降。

新北市連續3天確診破百例，劉和然說，以Omicron病毒傳播的快速，防疫只能不斷找出更多的無症狀確診者，減緩病毒傳播的速度；不過，要阻斷隱形傳播鏈很困難，只能確保醫療量能照顧重症患者。

陳潤秋接受中央社記者訪問表示，新北市65歲至74歲接種率，第3劑（追加劑）為71.3%、75歲以上接種率第3劑為58.5%，她說，仍待加強施打。

陳潤秋分析，第3劑接種率無法衝高的原因，部分因不少長輩擔心自己的健康與慢性病，有些是家人憂心，部分是在機構中或居家長照的長輩，認為自己不會外出因此不願接種。

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她說，依據國際的案例與經驗，未充分接種疫苗的65歲以上長者，在公共場所容易遭感染，「自己就要小心避免被感染」，拜託長輩一定要去接種，否則請減少非必要活動，不去人多地方，不要拿下口罩。

市府教育局統計，自4月1日累計至8日，受疫情影響的學校，累計共28所學校、6所幼兒園停課。局長張明文告訴中央社記者，12歲以下的孩童都沒有打疫苗，需更多的保護力，國小、國中、高中的停課標準不盡然要一致，盼下星期教育部可與地方多溝通討論。（編輯：方沛清）1110408