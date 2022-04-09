竹市馬偕兒童醫院揭牌 9月起服務桃竹苗30萬兒童

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）新竹市立馬偕兒童醫院已竣工，衛福部長陳時中與新竹市長林智堅等人今天到場揭牌，預計今年9月1日營運，將以醫學中心等級服務桃竹竹苗地區逾30萬兒童。

新竹市立馬偕兒童醫院今天由新竹市長林智堅、衛生福利部長陳時中、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎、新竹馬偕醫院院長翁順隆等人一同揭牌。

陳時中致詞表示，兒童醫療是重要一環，但經營兒童醫院很困難，他說「一個孩子都不能少、健康不能等」，未來將與健保署研議提高兒童重症醫療給付，中央地方攜手推進，帶給下一代健康與快樂。

林智堅致詞表示，新竹市立馬偕兒醫是他在民國103年競選市長時提出的重要醫療政策，因他自己是三個孩子的爸爸，與許多家長都曾經歷過半夜帶著生病發燒的孩子，卻遍尋不著專責的兒科醫師。

林智堅表示，新竹市立馬偕兒童醫院是全台首座由地方政府發起BOT案，建立了三方合作的典範，政府找到土地、馬偕醫院投入資金、營造廠商齊心協力，成功完成新竹市民期待已久的兒童醫院，守護桃竹竹苗等更多孩子的健康。

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台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事長蕭聰穎致詞表示，萬丈高樓平地起，馬偕兒醫是不容易的工程，桃竹苗地區雖然沒有醫學中心，但有全國唯一獨立的新竹市立兒童醫院，讓桃竹苗近30萬兒童得到最好的照顧。

新竹市政府衛生局提供新聞資料說明，馬偕兒童醫院營運後分階段提供32科醫療科別，除提供急重罕症兒童醫療服務外，將結合產科提供一條龍婦幼醫療服務，2倍早期療育醫療空間，服務範圍將包含大新竹婦幼醫療需求，並納入未來50年兒童醫療、科技設備、行政空間、教學及研究等需求。（編輯：李錫璋）1110409

新竹市立馬偕兒童醫院9日揭牌，預計今年9月營運，將以醫學中心等級服務桃竹竹苗地區逾30萬兒童。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月9日