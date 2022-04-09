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疫情57/300

確診者曾到四維行政中心洽公 高市府急清消

2022/4/9 15:22（4/9 15:31 更新）
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高雄市政府四維行政中心大樓9日加強環境清消，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎於記者會中說明，經疫調發現有確診者曾在可傳染期到市府洽公，因此啟動清消。中央社記者曾以寧攝 111年4月9日
高雄市政府四維行政中心大樓9日加強環境清消，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎於記者會中說明，經疫調發現有確診者曾在可傳染期到市府洽公，因此啟動清消。中央社記者曾以寧攝 111年4月9日
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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市政府四維行政中心大樓今天清消，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎在疫情記者會說明，經疫調發現有確診者曾在可傳染期到市府洽公，因此啟動場域清消。

潘炤穎說，針對有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者到行政中心洽公，市府會持續掌握到訪時間、匡列密切接觸人員。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，新增38例，其中金芭黎、雅閣、帝堡、大帝國4間娛樂場所占16例，其他娛樂場所共4例，此外還有1例疫調中個案已掌握與娛樂場所員工足跡重疊，仍在擴大釐清確切接觸者。（編輯：黃世雅）1110409

高雄市政府疫調發現，有確診者曾在可傳染期間到市府四維行政中心洽公，9日緊急派員進行大樓環境清消。中央社記者曾以寧攝 111年4月9日
高雄市政府疫調發現，有確診者曾在可傳染期間到市府四維行政中心洽公，9日緊急派員進行大樓環境清消。中央社記者曾以寧攝 111年4月9日
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