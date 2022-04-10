北市公布7確診者足跡 含多家酒店、旅館、餐廳

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市政府衛生局今天公布7名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含金昌酒店、優美飯店、M男模會館、壽司郎台北林森店等多家酒店、旅館與餐廳，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天下午公布個案26984、26991、26994、27226、27228、27232、27450的足跡，包含網路狂飆、金昌酒店、金聰酒店、優美飯店、凱薇精品旅館、林東芳牛肉麵、卡滋日式炸豬排專賣店、星聚點KTV台北旗艦館、詹記麻辣火鍋敦南店。

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衛生局指出，確診者還到過桂公子酒館、M男模會館、捲捲人生忠孝SOGO店、半路咖啡、萬豪會館、麥當勞林森三店、樂聲影城、壽司郎台北林森店、華西街觀光夜市、中華麻將休閒協會、台北市麻將健康協會、榕堤紋身、341牛排店、183男模會所等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾請加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站、醫療機構就醫。（編輯：陳仁華）1110410