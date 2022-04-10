台中市新增8例本土確診 3例感染源待釐清

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市今天新增8例COVID-19本土確診個案，市長盧秀燕表示，其中有3例感染源仍待釐清，由於有老人養護中心實習生及幼兒園幼童確診，市府已針對接觸者進行採檢。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中公布，台中市今天新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中5例感染源可追溯，3例感染源待釐清。

盧秀燕表示，第1例20多歲男性與友人到墾丁參加台灣祭後，因為友人確診被匡列接觸者在南部居隔，8日採檢陽性，於南部隔離治療，可傳染期沒有台中市活動史及接觸者。

第2例是19歲醫護專科學校學生，在東勢區老人養護中心實習，2日到5日回南部探親時，與確診鄰居共餐，8日得知鄰居確診後，當晚自行快篩陽性，9日PCR採檢陽性，目前隔離治療中，而養護中心共89人採檢皆陰性，市府也要求養護中心即日起禁止探視，也要求中心暫停收治新住民。

第3例是一名1歲多男童，8日出現咳嗽、流鼻水，9日凌晨急診就醫採檢確診，CT值32.98，隔離治療中，但下午2時醫院通知男童再採檢為偽陽性，有可能會排除確診，尚待中央確認。

第4例為20多歲女性，5日曾到桃園與友人聚餐，8日出現症狀，後因接獲友人確診進行快篩陰性，9日至醫院PCR採檢確診，CT值15，隔離治療中，已匡列密切接觸者11人進行PCR採檢及居家隔離。

第5例為50多歲女性，是先前確診的僑泰高中學生的媽媽，9日出現症狀，經採檢確診，CT值14，隔離治療中，為居隔轉陽，無新增接觸者或台中市公共場域足跡。

第6例為60多歲男性，2日與家人北上外縣市與友人聚餐，5日出現症狀，8日晚間接獲友人確診，9日返台中後快篩陽性，經衛生局轉介至醫院採檢PCR陽性，CT值14，隔離治療中，已匡列接觸者5人安排PCR採檢及居家隔離。

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第7例為5歲多女童，就讀東勢區東興國小附設幼兒園，3日及5日均曾與家人到外縣市旅遊，8日晚間出現發燒症狀經家人帶至醫院快篩陽性、PCR陽性，CT值13.54，隔離治療，感染源調查中。匡列接觸者包括家人6人、女童同班同學22人及老師4人將安排PCR採檢及居家隔離，另幼兒園全園停課10天至18日，19日復課。

第8例為20多歲男性，常住北部，3月初迄今未回台中，症狀採檢確診，CT值15，因通報時地址填報台中市，因而被算為台中市案例，已通知外縣市協助管理，無匡列台中市接觸者或公共足跡。（編輯：陳仁華）1110410