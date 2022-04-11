花蓮新增22例確診 縣府預告還有12案未列入

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮縣今天新增22例COVID-19確診，自3月底至今累計確診130例；其中花蓮慈濟醫院新增14人、奧斯卡美式餐廳4人、美語補習班3人、疫調中1人，但還有12案未列案號。

縣長徐榛蔚表示，確診案例多，明天還會增加，因此為確保醫院量能，對於輕症或無症狀者，建置「加強版」防疫旅館，有56間，可收治112人，安排醫護人員，連結醫院端；目前專責病房收治123人，還有38床空床。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施記者會，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥說明相關訊息，除今天新增22例確診個案，還有12案未列案號。

今天新增22例COVID-19確診案例，其中14例是花蓮慈濟醫院群聚，包括5名護理師及所照護的7名病人、1護理師朋友、1名外籍看護；感染源是其中2名護理師因為回萬榮鄉部落參加婚宴，婚宴中有確診者而感染。

徐榛蔚指出，下午已在萬榮鄉設置2處快篩站，當天參加婚宴者盡快快篩，避免疫情擴大。

另一感染源奧斯卡美式餐廳確診者的延伸，今天新增4人。

還有「小加拿大美語補習班」有3人，源自外籍教師曾到過奧斯卡美式餐廳確診，補習班上課的2名國小1年級學生和其中1名家長染疫。

疫調中1人是在酒駕被查出確診，但他身體狀況不佳，疫調足跡還未查出。

由於校園已有多所學校因為學生染疫而停課，縣府表示，因疫情嚴峻，縣內中小學畢業旅行暫緩辦理。（編輯：陳仁華）1110411

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