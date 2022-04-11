大倫女籃、明仁男籃拚戰不懈 徐耀昌請吃火鍋

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）110學年國中籃球甲級聯賽（JHBL）落幕，苗栗縣大倫國中女籃、明仁國中男籃分獲季軍及第5名，縣長徐耀昌今天接見表揚球隊並請吃火鍋，慰勞教練和球員們奮力拚戰精神。

110學年JHBL賽程昨天結束，今年女籃有17校、男籃30校參加，苗栗縣大倫女籃和明仁男籃，在強敵環伺下雙雙晉級前8強，最後分別獲得第3名和第5名，2球隊今天在縣府接受縣長徐耀昌接見表揚，儘管錯失冠軍獎盃，徐耀昌中午仍依約宴請火鍋慰勞教練及球員們，向奮戰不懈、展現硬頸精神的團隊致意。

這屆賽事過程中，大倫女籃在準決賽遭遇勁敵台南永仁國中，對手的區域聯防戰術使大倫切傳失利，大倫的外線和快攻也未能有效得分，無緣金盃，不過球員不屈不撓，隔日再戰，最終守住季軍；明仁男籃8日面對新北市安康國中，可惜終場前3分鐘主將受傷，帶傷上陣，影響實力發揮，最後獲得第5名。

其中，大倫女籃在個人獎項贏得3獎項，國二彭郁榛包辦助攻、抄截「雙后」，國三中鋒徐郁婷則獲阻攻后。

徐耀昌表示，籃球運動必須兼顧攻守，團隊能夠奮戰到最後一刻，且隊友間不忘互相打氣，跌倒馬上爬起、受傷後打針止痛綁上繃帶再戰，充分展現出客家硬頸不服輸精神，值得引以為榮。

徐耀昌說，尤其在縣市資源不對等的情況下，2球隊仍為苗栗創下連續18年晉級8強的優異紀錄，要給運籌帷幄的教練及奮力拚戰的選手掌聲與肯定。（編輯：方沛清）1110411