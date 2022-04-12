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基隆成功國中1學生確診 所屬班級停課10天

2022/4/12 13:08
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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市成功國中一名7年級男學生日前出現喉嚨不舒服症狀，經採檢後確診，學校在網站公告，確診學生所屬班級今天起停課10天，直到22日復課。

相關人員指出，這名學生10日出現喉嚨不舒服症狀但體溫正常，昨天採檢後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），確診學生的家人也染疫，校方昨天晚間6、7時接獲通知後立即與相關單位開會研議，連夜匡列確診學生所屬班級23名、社團8名、課後輔導3名共34名學生，及包含1名社團活動外聘老師在內共13名老師。

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校方並通知補習班接觸者2名國中生、1名小學生和1名補習班老師採檢，現正等待採檢報告，校方已在學校網站公告，確診學生班級今天起停課10天，22日復課，確診學生班級同時啟動線上課程教學，但實際停課起訖日期，仍以衛生局隔離通知書為準。

公告指出，確診學生班級及社團同學，皆為居家隔離對象，請勿離開居家住所，且不可搭乘大眾交通工具，其餘班級自主健康監測，若有身體不適請務必立刻就醫。（編輯：李錫璋）1110412

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