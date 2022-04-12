花蓮新增30例本土 外籍老師疫調不實將開罰
2022/4/12 16:37（4/12 19:51 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮縣今天新增30例COVID-19確診，自3月底至今累積確診160例；其中確診的外籍老師因說謊，出動外事警察協助才確認曾去過奧斯卡美式餐廳染疫，衛生局說對疫調不實將會開罰。
花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施記者會，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、教育處代理處長翁書敏說明相關訊息，今天疫情指揮中心發布花蓮新增31例確診個案，其中1例是PCR陰性誤登記成陽性，來不及修正。
花蓮新增確診案例除慈濟醫院、奧斯卡美式餐廳感染鏈各新增9例，小加拿大美語補習班疫情擴散，新增7例；而補習班的外籍老師4月3日曾去過奧斯卡美式餐廳，疫調時未承認，後來也確診的同行友人在警方偵訊下吐實，才讓補習班感染源頭確認。
由於有多名學童確診，最小才5歲，縣府緊急在門諾醫院、萬榮鄉衛生所、秀林鄉富世多功能活動中心分別設置快篩站，呼籲有相關症狀或足跡重疊鄉親就近前往快篩。
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徐榛蔚說，累積確診160人，目前132人住院治療中，都是輕症或無症狀；而「加強版」防疫旅館昨天公布56間、98床，今又增加家庭式的4人房3間、6人房1間，再增可收治容量。
朱家祥提醒，隨著確診數增加，足跡愈來愈多，重疊機率相當高，民眾應把各處都當成「熱區」，做好自主健康管理，維持安全社交距離、勤洗手、口罩戴好戴滿，才是保護自己和家人的最佳方式。（編輯：張芷瑄）1110412
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花蓮縣12日新增30例COVID-19確診，自3月底至今累積確診160例，縣府環保局派員進行環境清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月12日
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