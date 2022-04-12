高市刑大偵2隊員警父親確診 4人請假自主管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄12日電）高市刑大偵二隊員警家屬昨天陰轉陽確診，警方指出是偵2隊員警父親在隔離期間3採確診，幸好員警PCR篩檢陰性，目前已請同辦公室其餘4名員警也請假自主管理，員警居家隔離。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天接受中央社記者電訪時表示，一名偵2隊6分隊員警父親4月1日被市府衛生局通知匡列居家隔離後，期間2採皆為陰性，不料昨天上午3採卻陰轉陽確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前已在治療中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

刑大指出，經了解這名員警這幾天都在隊上工作，與遭隔離父親並無過多接觸。但他獲悉後進行PCR篩檢確定為陰性，偵2隊其餘員警快篩也皆為陰性。目前同辦公室其餘4名同事都已請假在家自主管理，這名員警也被要求請假居家隔離。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎下午在防疫會議後記者會指出，這名確診個案（員警父親）在4月1日因有接觸風險被通知匡列隔離，但昨天在解隔離前3採陽性。員警才因此被依接觸者匡列，其刑大同事同樣需匡列採檢，目前相關人員皆在隔離中，刑大和偵查隊都沒有傳染風險。（編輯：卞金峰）1110412