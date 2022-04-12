基隆增35例 家庭群聚有5家10人染疫

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市今天新增35例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，在家庭群聚部分，有4個家庭8例先前已被匡列居家隔離對象，另一家庭2例不在居隔名單中，總計有5個家庭共10例確診。

基隆市林右昌下午在線上記者會表示，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關的案例有37例，但有2例是要移出的個案，案28584是陰性誤報，案28214則是昨天公布在花蓮某醫院確診個案的家人，他因為陪病進行PCR檢測確診，實際上基隆市有35例。

林右昌指出，35例中包含5個家庭群聚相關共10例，其中有4個家庭共8例是原本已被匡列居家隔離對象，包含案27115家庭群聚相關有2例、案27240家庭相關3例、案26614家庭相關2例、案27339家庭群聚相關1例。

另外，林右昌表示，有一個家庭2例案28585與案28587則是新增個案，2名個案是家人，因身體不適，自行快篩呈現陽性，全家4人至醫院採檢，2人確診。

此外，林右昌指出，與台北市和新北市相關確診案例有7例。台北市IKON TAIPEI酒吧群聚衍生家庭相關1例，案28435因孫子確診，匡列居家隔離間採檢確診。

案28583則是台北某酒店的從業人員。案28579連假時因家族掃墓，與台北市確診者有密切接觸，匡列居隔期間採檢陽性確診。案28434因同事確診，匡列居家隔離間PCR陽性確診。另案28581與案28434是家人。

台北市中山區職場相關1例，案28215因公司有同事確診，個案在公司快篩陽性，轉至醫院PCR確診。新北市汐止區職場衍生家庭相關則有1例。（編輯：李錫璋）1110412