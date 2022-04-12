台中市新增26例本土 東勢群聚再添10例確診

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台中市12日新增26例COVID-19本土個案，市長盧秀燕（左）下午在台中市疫情指揮中心記者會說明，由於有9例是居隔期間陰轉陽，提醒民眾在居家隔離或檢疫期間不要掉以輕心。中央社記者郝雪卿攝 111年4月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市COVID-12本土確診個案今天新增26例，其中東勢區包括養護中心及校園群聚案就增加10例，而北區也有1名20多歲男性去參加張惠妹演唱會後確診。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心記者會，台中市長盧秀燕在公布今天新增26例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，由於有9例是居隔期間陰轉陽，提醒民眾在居家隔離或檢疫期間不要掉以輕心。

盧秀燕指出，東勢地區在東新國小附設幼兒園女童確診後，包括東新國小、東勢國小、新家家幼兒園也有學童及家長共8人確診；另外東勢信義老人養護中心今天又新增1名工作人員及1名女實習生確診，使得東勢地區今天就新增10例確診。

盧秀燕表示，住在大里的30多歲女性，清明連假期間與家人到東勢確診女童家中住宿，被通知匡列居隔，昨天採檢陽性，成為東勢群聚案的衍生感染者。

台中市也出現張惠妹演唱會的確診個案，盧秀燕表示，住在北區的20多歲男性，8日到9日與2名朋友到台北參加演唱會，10日出現症狀，11日就醫採檢陽性，感染源研判與台北旅遊史有關。

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而太平區及霧峰區則有家庭感染個案，台中市衛生局長曾梓展說，太平區1名冷氣空調師確診後，太太與女兒也出現症狀採檢確診。霧峰區則是媽媽到北部探親後確診，同住的先生與兒女居隔期間陰轉陽確診。

至於目前校園停課情形，台中市教育局長楊振昇說，確診停課10天學校有新社高中（含國中部）全校、東新國小全校及附幼全園、新家家幼兒園全園、東勢國小全校及沙鹿國中班級；預防性停課1天有馬禮遜美國學校全校、台中美國學校全校、太平區東平國小班級、太平區黃竹國小班級、大里區草湖國小班級、外埔區外埔國小班級、潭子區弘文中學班級。（編輯：郭諭儒）1110412