台東確診增23例 進香團包括縣議員許進榮20人確診

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情今天增23例確診，其中進香團包含縣議員許進榮在內20人確診，台東縣長饒慶鈴快篩陰性，自我健康監測，警察局長和多名議員居家隔離。

台東縣成功廟宇於4月7日至10日到宜蘭縣進香，同遊覽車31人有20人確診，包含台東縣議員許進榮。

台東縣議會這幾天進行臨時會開議，包括警察局長葉超鴻在內、及多名科長和分局長曾和許進榮在議會無黨聯盟辦公室見面，因此都被列入居家隔離。

另外，7名縣議員還有台東縣議會主管和許進榮有同桌吃飯和密切接觸，今天開始居家隔離並到府採檢；其他縣議員和台東縣政府部分員工、台東縣議會全面採檢，縣議會今天暫停開會。

台東縣長饒慶鈴13日前往成功鎮主持新建衛生所動土，有多次和許進榮一起，快篩陰性。台東縣政府表示，當時在戶外，大家也都有戴口罩，因此縣長不用居家隔離，但有自我監控。

台東縣政府中午發布新聞稿說明，昨日深夜接獲通報，成功廟宇進香團一行31人（含司機、領隊），4月7日至10日搭遊覽車到外縣市進香，同行者其中1人成功鎮30歲男性，至外縣市後4月9日留在外縣市未返回台東，11日出現發燒、喉嚨痛症狀，13日採檢確診，Ct值19，已接種2劑疫苗，可傳染期足跡皆為外縣市。

台東縣政府衛生局昨天接獲通知後，徹夜擴大採檢發現同團目前共有20人確診，Ct值介於12.9至35.3，衛生局刻正疫調持續匡列中。

另3名確診個案，分別為案29378接觸者2人，2人皆為成功鎮60多歲女性，Ct值分別為17及25.1，以及綠島快篩站篩檢出1人，為30多歲男性，已接種3劑疫苗，可傳染期有北部足跡，4月10日返回綠島，初步研判與高雄案28673無關。

饒慶鈴也呼籲，全國疫情持續升溫，請民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知。（編輯：黃世雅）1110414

台東縣成功廟宇日前到宜蘭縣進香，同遊覽車31人有20人確診，包含台東縣議員許進榮（前右3）。台東縣長饒慶鈴（前右5）13日前往成功鎮主持新建衛生所動土，和許進榮同台，快篩陰性。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城傳真 111年4月14日

台東縣成功廟宇日前到宜蘭縣進香，同遊覽車31人有20人確診，包含台東縣議員許進榮。台東縣長饒慶鈴（左3）13日前往成功鎮主持新建衛生所動土，和許進榮同台，快篩陰性，進行自我健康監測。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城傳真 111年4月14日

台東縣議員許進榮隨進香團到外縣市，同遊覽車31人有20人確診。台東縣議會14日暫停開會，全面快篩採檢，縣府衛生局也持續疫調匡列中。中央社記者盧太城台東攝 111年4月14日