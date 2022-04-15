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侯友宜：公布足跡已無意義 應簡化疫調縮小匡列

2022/4/15 14:41（4/15 14:51 更新）
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新北市長侯友宜（前中）15日表示，本土確診破千例以上必須考量要簡化疫調、縮小匡列，全力把重心擺在中重症、高危險族群，足跡公布已經毫無意義，要讓醫療量能和第一線工作夥伴在面對海嘯過程中能夠長久持續面對疫情，強化防疫。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月15日
新北市長侯友宜（前中）15日表示，本土確診破千例以上必須考量要簡化疫調、縮小匡列，全力把重心擺在中重症、高危險族群，足跡公布已經毫無意義，要讓醫療量能和第一線工作夥伴在面對海嘯過程中能夠長久持續面對疫情，強化防疫。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月15日
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（中央社記者沈佩瑤新北15日電）新北市長侯友宜今天說，本土確診破千例，「公布足跡已經毫無意義」，面對大浪後面的海嘯，必須考量簡化疫調、縮小匡列，保有醫療量能，把重心擺在中重症、高危險族群，才能長久抗疫。

今天國內新增1209例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，市長侯友宜下午到新北市議會施政報告前接受媒體聯訪表示，前段時間曾說大浪之後，未來要面對的是海嘯，破千例是必然結果。

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侯友宜指出，破千例以上必須考量要簡化疫調、縮小匡列，全力把重心擺在中重症、高危險族群，足跡公布已經毫無意義，要讓醫療量能和第一線工作夥伴在面對海嘯過程中能夠長久持續面對疫情，強化防疫。

至於昨天有新北市2名媒體記者確診，侯友宜表示，他被列為自我健康監測，昨天第一時間接受快篩陰性，今天也是經過議長同意才到議會，目前狀況都非常好。（編輯：李錫璋）1110415

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