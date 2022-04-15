台南新增21例確診 居家照護計畫送中央待核施行

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市今天新增21例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，涵蓋多條傳播鏈及尚在疫調病例；台南市長黃偉哲說，台南居家照護計畫已送中央流行疫情指揮中心，等待核可後施行。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南市新增21例確診病例，涵蓋台北張惠妹演唱會相關2例、小琉球旅遊及台南錢櫃KTV相關4例、宜蘭進香團相關行程7例、日商相關3例、學校個案衍生1例、疫調中4例。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今天新增21例COVID-19確診病例，有7例是宜蘭進香團行程相關個案，案31003、案31005、案31006、案31007、案31008、案31340等6人4月6日至10日參加進香團活動，11日至13日分別出現症狀，因案29022確診而被匡列居家隔離，14日採檢確診；案32024是案31006的友人，被匡列採檢確診。

案31009、案31336、案31338、案31672是小琉球旅遊團衍生個案，4人因案29353確診而被匡列居家隔離，4月14日採檢確診。

案31002、案32020、案32023是台南市日商案28646相關接觸者，3人居家隔離期間出現症狀，4月14日採檢確診。

而案31671是案29026的友人，也是學校案27855的衍生，因案29026確診被匡列居家隔離，採檢確診。

案31337、案31669是台北張惠妹演唱會相關個案，案31337於4月9日至10日在台北市活動，13日出現症狀，14日採檢確診；案31669於10日至12日在台北活動，14日出現症狀，採檢確診。

案31339、案31670、案32022、案32025則是疫調中個案，案31339、案31670、案32025自述有北部活動史，接觸者隨疫調進行匡列中。（編輯：謝雅竹）1110415